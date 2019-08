Wie war der Sommer in diesem Jahr? Vor allem für den Garten. Am Dienstag, 10. September, lädt der Gartenbauverein Unterhaching von 19. 30 Uhr an zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch ins Pfarrheim St. Alto in der Max-Planck-Straße. Gartenpfleger, Hobbygärtner, Mitglieder und Gäste tauschen sich dann über ihre Erfahrungen sowie Erfolge und Misserfolge im heimischen Garten oder auf dem Balkon aus. Die heißen Sommertage in diesem Jahr haben viele Probleme aufgezeigt, zum Beispiel welche trockenheitsliebende Pflanzen, welche Bäume und Büsche künftig angepflanzt werden sollen und ob der Garten neu gestaltet werden muss.