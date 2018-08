31. August 2018, 22:16 Uhr Unterhaching Betrunken die Parklücke verfehlt

Stark alkoholisiert ist Einparken eine besondere Herausforderung. Das musste ein 20-jähriger Pizzabote aus München feststellen, der am Freitag gegen 2 Uhr in Unterhaching in der Katharinenstraße versuchte, sein Auto rückwärts in eine Parklücke zu lenken. Mit 1,8 Promille misslang ihm dies jedoch gründlich. Erst schrammte er gegen die linke Seite eines geparkten Wagens, dann stieß er gegen einen Gartenzaun und ein Gartenhäuschen. Nachbarn waren durch den Lärm aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Nach einem Alkotest wurde der Fahrer daher zur Blutentnahme in die Rechtsmedizin München gebracht. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Die Sachschäden werden auf 26 000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.