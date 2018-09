5. September 2018, 21:57 Uhr Unterhaching Besichtigung der Saline

Die Arbeiterwohlfahrt Unterhaching plane einen Ausflug nach Bad Reichenhall und Waidring in Österreich. Der Bus startet am Mittwoch, 12. September, um 8 Uhr an der Haltestelle Fasanenpark. In Bad Reichenhall gibt es die Besichtigung der Alten Saline oder des Salzmuseums und in Waidring steht der Besuch einer Glockengießerei auf dem Programm. Wer sich näher informieren möchte, für Nachfragen stehen Waltraud Rensch (089/611 33 13) oder Helmut Pellen (089/63 28 70 70) zur Verfügung.