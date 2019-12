Rabatte sind nicht nur am sogenannten Black Friday heiß begehrt, es gibt auch sinnvolle Vergünstigungen. Die Kindersportschule sowie die Fitness- und Gesundheitsabteilung des TSV Unterhaching schenken allen Neumitglieder, die im Dezember einer der beiden Abteilungen beitreten, zwei Gratis-Monate - im Dezember und Januar wird also beitragsfrei gesportelt. Die Kindersportschule bietet Kurse für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren, in der Fitness- und Gesundheitsabteilung des TSV gibt es Angebote von Aroha bis Zumba oder auch eine Herzsportgruppe.