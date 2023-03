Wettkampf in Foxtrott, Tango und Co.

In der Arena am Utzweg stehen die bayerischen Meisterschaften im Standardtanz an.

Zu den bayerischen Meisterschaften in den Standardtänzen lädt die Tanzsportabteilung des TSV Unterhaching an diesem Sonntag, 5. März, in die Bayernwerk-Arena am Utzweg ein. Die Wettbewerbe dauern von 10 Uhr bis gegen 14 Uhr. Mit dabei sind die Unterhachinger Michael und Inge Pfitzner; die dreimaligen bayerischen Vizemeister wollen im Takt von Foxtrott, Walzer, Quickstep und Tango durch harmonische Bewegungen und Ausdrucksstärke die Gunst der Punktrichter erringen und endlich einmal Meister werden.

Da sie in der Klasse der 50- bis 60-Jährigen mit Bundesliganiveau starten, darf man sich auf spannende Kämpfe freuen. Die wird es auch bei Wolfhard und Sylvia Langrock geben, die in der zweithöchsten Leistungsklasse erstmals in der Altersgruppe ab 50 Jahre antreten. Sie gehören daher zwar zu den jüngeren, haben aber gute Chancen und hoffen auf ein begeistertes Publikum, das sie zu Höchstleistungen anspornt.