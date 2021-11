Ein Märchenballett für die ganze Familie, die Umsetzung einer Geschichte von Mut, Zusammenhalt und Einfallsreichtum in die Sprache des Tanzes -das verspricht die Benedict Manniegel Dance Company für ihre Vorstellung von "Hänsel und Gretel" am Freitag, 3. Dezember, im Unterhachinger Kubiz. Die Aufführung des Grimm'schen Märchens, die von Musik Haydns und Humperdincks untermalt wird, ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Für die Choreografie zeichnet Ada Ramzew verantwortlich. Es gilt die 2-G-plus-Regel - Einlass also nur für Geimpfte und Genesene mit aktuellem Test, Kinder unter zwölf Jahren sind davon ausgenommen. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, Karten zu 19 Euro, für Kinder bis zwölf Jahren zwölf Euro, gibt es im Kubiz (Telefon 089/66 55 53 16) und über Reservix.