Man kann auch auf dem Balkon Gymnastik machen. Das dachte sich die Gemeinde Unterhaching und bat den örtlichen TSV, Sportstunden für die Bewohner des Seniorenheims KWA Stift am Parksee anzubieten. Um den gebotenen Abstand einzuhalten, sehen die vier Sporteinheiten pro Woche für die Senioren nun so aus: Während die beiden Übungsleiterinnen Heike Gründl und Inge Bausewein im Garten die Übungen vormachen und erklären, können die Bewohner des Heims vom Balkon aus mitmachen. "Damit hilft der Verein in der Krise denen, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind", schreibt der TSV in einer Mitteilung.