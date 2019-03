25. März 2019, 22:12 Uhr Unterhaching Baggerfahrer übersieht Radler

Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist am Freitagmorgen in Unterhaching mit einem Radlader zusammengestoßen. Der Fahrer des schweren Baufahrzeugs steuerte dieses gegen 7.45 Uhr aus einer Baustelle am Perlacher Forstweg, als der Unterhachinger vorbeiradelte. Er übersah den Radler und touchierte ihn mit seinem Fahrzeug, woraufhin dieser stürzte und sich mittelschwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungssanitäter brachte den Mann in eine Klinik. Der Baggerfahrer muss sich laut Bericht der Polizei in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.