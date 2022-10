Ein aufmerksamer Nachbar hat am späten Dienstagabend in Unterhaching einen Dieb beobachtet und die Polizei gerufen. Die konnte den 18-Jährigen noch am Tatort festnehmen und die Beute sicherstellen. Der Anruf ging um 23.40 Uhr ein, wenige Minuten später stellten die Beamten den Verdächtigen im Bereich der Biberger Straße. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der bereits durch Diebstähle und Drogendelikte aufgefallene junge Mann aus Unterhaching sechs Fahrzeuge geöffnet und daraus unter anderem Bargeld, Tabakwaren sowie elektrische Kleingeräte im Wert von etwa 1000 Euro entwendet hatte. Bei mehr als 20 weiteren Autos soll er vergeblich an den Türgriffen gezogen haben.