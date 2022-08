Die Kunst, im Dialekt zu singen, und dabei weder peinlich noch kitschig zu klingen, beherrschen die Österreicher im Allgemeinen besser als ihre nördlichen Nachbarn. Pfeilgrad gesagt: Ein Wiener oder Steirer scheißt sich weniger drum, ob er im ganzen deutschsprachigen Raum verstanden wird. Und manche abgründigen, melancholischen oder auch erfreulichen Dinge lassen sich in der Mundart einfach geschmeidiger und poetischer ausdrücken - auch das ein Grund für den Erfolg des Phänomens "Austropop".

Die Gelegenheit, Klassiker des Austropop zu hören, gibt es am Freitag, 2. September, in Unterhaching. Auf ihrer "Ollas Leiwand-Tour" gastiert die Austropo-Coverband "Ménage à Trois" im Kubiz. Christian A. Rauch (Gitarre und Gesang), Ewald Gauhofer (Schlagwerk und Gesang) sowie Adomas Kuzinas (Keyboards und Gesang) werden die großen Hits von STS, Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Seiler & Speer präsentieren, aber auch weniger bekannte Songs. Das Trio aus der Steiermark verspricht, "allein schon durch die Sprachmelodie höchstmögliche Authentizität" zu gewährleisten. Auch in punkto Musikalität und Spielfreude wollen sie keine Wünsche offen lassen. In ihrem Programm bringen Ménage à Trois die Austropop-Größen des Landes auf die Bühne, aber eben auch die "Jungen Wilden", wie etwa Seiler & Speer ("Ham kummst") werden gewürdigt.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es im Kubiz (Telefon: 089/665 55 316) oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor der Vorstellung. Weitere Informationen gibt es unter www.unterhaching.de/kultur.