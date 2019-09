Der Unterhachinger Grünen-Bürgermeisterkandidat Armin Konetschny hat sich klar gegen die Idee eines Sees im Landschaftspark positioniert. Er könne darüber nur den Kopf schütteln und sich fragen, ob es "nicht wichtigere Prioritäten" gebe, sagt Konetschny. Die Idee, eine "grundwassergespeiste Wasserfläche" einzurichten, hat die Unterhachinger CSU-Bürgerkandidatin Renate Fichtinger ins Spiel gebracht - wie auch einen Kiosk und Toiletten in dem Naherholungsgebiet, das vor allem auf Unterhachinger Flur und zu einem kleinen Teil auf Neubiberger Gemeindegebiet liegt.

Die Natur im Landschaftspark sei "in ihrer jetzigen Form in unserem städtischen Umfeld einzigartig und braucht keine Nachhilfe von den Christsozialen", reagiert Konetschny auf den Vorstoß. Die Bürger könnten stolz sein, dass in ihrem Gemeindegebiet so viel für Artenschutz und Artenvielfalt gemacht werde. Der Park sei Heimat für Spaziergänger, Sportler sowie etwa 2000 Tier- und 250 Pflanzenarten geworden und ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. "Und dies soll auch so bleiben", sagt Konetschny.

Die Diskussion über einen Badesee im Landschaftspark wird auch in der Gemeinde Neubiberg demnächst wieder aufflammen. Fichtinger hatte schließlich gemeinsam mit dem dortigen CSU-Bürgermeisterkandidaten Thomas Pardeller einen entsprechenden Antrag zur "Ausweitung der Naherholung" eingebracht.

Armin Konetschny indes wünscht sich, den Fokus auf drängendere Probleme zu richten: eine regenerative Energieversorgung, weniger Verkehr und bezahlbaren Wohnraum. "Die Lösung dieser Probleme ist für meine Mitbewerberin vielleicht nicht so attraktiv", sagt er. "Wir müssen in unsere Zukunft investieren, satt erhebliche finanzielle Mittel in einem Prestigeobjekt sprichwörtlich zu versenken."