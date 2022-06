Die Behausung eines Bibers wäre für unsereins vermutlich nicht arg behaglich. So liegt der Eingang zur Burg des Nagers stets unter Wasser, und auch in seinem sogenannten Wohnkessel ist es oft feucht und nass, dazu liegen Schlamm und angeknabberte Äste herum - gemütlich klingt das nicht. Etwas anders sieht es da mit dem Biberbau an der Stumpfwiese in Unterhaching aus, der seinen Namen nicht etwa dem Nagetier sondern der angrenzenden Biberger Straße verdankt. Das im Juni 2021 fertiggestellte Mehrgenerationenhaus beheimatet 21 genossenschaftliche Mietwohnungen sowie eine Demenz-Wohngemeinschaft mit zehn Plätzen. Dazu kommen ein Gemeinschaftsraum, ein Appartement für Gäste sowie eine Carsharing-Station in der Tiefgarage.

Bauherrin des Projekts ist die Maro-Genossenschaft aus München; die Entwürfe für das Gebäude stammen vom Architektenbüro H2R. Der Biberbau ist eines von 167 "Vorzeigeprojekten", wie sie die Bayerische Architektenkammer nennt, die an diesem Wochenende ihre Türen im Rahmen der Aktion "Architektouren" öffnen. Unter dem bundesweiten Motto "Architektur baut Zukunft" sollen dabei Projekte vorgestellt werden, "die sich durch nachhaltiges Bauen und durch ihre Umbaukultur besonders auszeichnen", heißt es vonseiten der Architektenkammer. Im Biberbau in Unterhaching ist eine Besichtigung am Samstag von 13 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr möglich.