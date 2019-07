30. Juli 2019, 21:40 Uhr Unterhaching Anwohnerin parkt Sanka ein

Egoistisch und rücksichtslos - anders kann man das Verhalten einer 55-Jährigen aus Unterhaching nicht beschreiben: Die Frau hatte sich am Montagabend offenbar darüber geärgert, dass ein Rettungswagen die Einfahrt zu ihrem Haus in der Münchner Straße blockierte. Sie stellte daraufhin ihr Auto so hinter dem Sanka ab, dass dieser nicht mehr weg fahren konnte. Die Sanitäter mussten laut Polizei acht Minuten lang nach der Fahrerin suchen, obwohl ihr Patient eilig von einer Arztpraxis ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wegen ihres rücksichtslosen Verhaltens erwartet die Frau laut einem Polizeisprecher eine Anzeige wegen Nötigung und unterlassener Hilfeleistung.