Unbekannte haben am Mittwoch einen Brandanschlag auf einen Mobilfunkmast im Perlacher Forst verübt. Ein Autofahrer sah gegen 6 Uhr von der A 995 aus Rauch und wählte den Notruf. In einem Holzverschlag neben dem Mast brannten zwei Trafokästen. Die Feuerwehr löschte diese, bevor die Flammen auf den Funkmast übergriffen. Im März und im Dezember 2019 hatte es in München zwei Brandanschläge auf Datenleitungen der Firma Vodafone gegeben. Die Polizei vermutet die Täter im linksradikalen Spektrum, der Staatsschutz ermittelt.

