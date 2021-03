Demenz in der Familie - und dann? Eine Online-Schulung der Alzheimer-Gesellschaft und der Fachstelle für pflegende Angehörige Landkreis München richtet sich an Angehörige und Zugehörige von Betroffenen. Die beiden Fachkräfte der Alzheimer-Gesellschaft und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Denise Buss und Ute Sonnleitner, leiten die Schulung nach dem Programm "Edukation Demenz". "Edukation Demenz" ist ein wissenschaftlich überprüftes Schulungsprogramm. Der Kurs startet am 23. April 2021 und geht dann über zehn wöchentliche, aufeinander aufbauende Sitzungen zu je zwei Stunden freitags von 10 bis 12 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro und wird von den Pflegekassen zurückerstattet. Eine Anmeldung ist bis Montag, 12. April, möglich bei der Alzheimer Gesellschaft Landkreis München unter Telefon 089/66 05 92 22 oder per E-Mail an die Adresse denise.buss@aglm.de