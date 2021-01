Die Alzheimer-Gesellschaft unterstützt Seniorinnen und Senioren aus dem Süden des Landkreises München bei der Corona-Impfung. Über 80-Jährige, die zu Hause leben und einen Brief mit einer Einladung zur Impfung erhalten haben, sich aber mit der Anmeldung oder dem Weg zur Impfstation schwertun, können sich an den Verein wenden. Die Geschäftsstelle in Unterhaching bietet Unterstützung bei der Terminvereinbarung, dem Ausfüllen der verschiedenen Formulare sowie einen kostenfreien Fahrdienst zu den Impfstationen in Oberhaching und Haar an. Notwendig sind Personalausweis und Impfpass sowie beim Termin eine FFP2-Schutzmaske. Sollte für die Zeit der Impfung die Betreuung eines demenzkranken Angehörigen notwendig sein, steht die Alzheimer-Gesellschaft auch hier für Unterstützung parat. Die Alzheimer Gesellschaft ist von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr per Telefon unter 089/66 05 92 22 oder per E-Mail an kontakt@aglm.de erreichbar.