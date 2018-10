18. Oktober 2018, 22:13 Uhr Unterhaching Alternative zum Gift-Mobil

Unterhachings SPD möchte Abgabe gefährlicher Stoffe erleichtern

Wohin in Unterhaching mit alten Farben und Lacken, mit Frostschutzmittel, Abbeizmittel oder Spraydosen? Giftmüll nennen sich solche Stoffe und dürfen bekanntlich weder in die Restmülltonne noch können sie am Wertstoffhof abgegeben werden. Nachdem Unterhaching mittlerweile 26 000 Einwohner zähle, sei von einem nicht unwesentlichen Problemmüllaufkommen auszugehen, meint die SPD. Viele dieser Mittel fänden in Haus und Garten Verwendung und würden vermutlich oft nicht restlos aufgebraucht.

Wer aber in Unterhaching seinen Problemmüll los werden will, hat mitunter ein Problem, zumindest ein zeitliches. Denn er muss entweder nach Ottobrunn zur Abgabestelle des Zweckverbands München Süd-Ost fahren oder auf das Gift-Mobil warten. Beides findet die SPD nicht ausreichend und hat jetzt im Gemeinderat beantragt, das Giftmüll-Aufkommen in der Gemeinde zu überprüfen und die Entsorgungsmöglichkeiten zu erleichtern.

Die SPD bezeichnet Fahrten mit dem Auto nach Ottobrunn zwecks Müllentsorgung "ökologisch fragwürdig". Außerdem endeten die werktäglichen Öffnungszeiten freitags um 12 Uhr, samstags sei geschlossen. Das Gift-Mobil hält die SPD für Berufstätige nicht für hilfreich. Dieses kommt einmal im Monat an einem Mittwoch und macht zwischen 11.30 und 12.30 Uhr an der Ecke St.-Alto- und Robert-Koch-Straße sowie von 13.15 bis 14.15 Uhr an der Grünauer Allee Halt.