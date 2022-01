Protestmärsche innerhalb der Gemeinde sind am kommenden Montag in Unterhaching verboten.

Von Iris Hilberth und Martin Mühlfenzl, Unterhaching

Immer mehr Leute haben sich in den vergangenen Wochen in Unterhaching den Protestmärschen gegen die Corona-Maßnahmen angeschlossen. Am Montag zählte die Polizei etwa 300 Teilnehmer und stellte fest: So ruhig wie diese Zusammenkünfte im November noch waren, sind die unangemeldeten Demonationen längst nicht mehr. Trillerpfeifen tönten durch Unterhachinger Straßen, Parolen wurden skandiert. Selten wurden Masken getragen, Abstände oft nicht eingehalten. Am kommenden Montag werden solche Versammlungen nur noch im Ortspark geduldet. Und dafür gibt es strikte Regeln.

Mit einem Spaziergang, wie Beteiligte diese Form des Protests gerne bezeichnen, hatte dieses Treffen nichts mehr zu tun. "Es war wohl erkennbar anders", sagt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD), der sich berichten ließ. Auch das Landratsamt berichtet von "Auffälligkeiten". So sollen sich die Teilnehmer immer wieder in mehrere Gruppen aufgeteilt haben, um sich schließlich wieder zu vereinigen. Das bestätigt auch der Leiter der Unterhachinger Polizeiinspektion, Siegfried Graf. "Zudem hat sich das Teilnehmerspektrum dahingehend verändert, dass nun Polizisten vermehrt verbal angegangen werden", berichtet eine Sprecherin des Landratsamts. Die Behörde hat daher aus Infektionsschutzgründen eine Allgemeinverfügung erlassen, die solche nicht angemeldeten Märsche am kommenden Montag, 31. Januar, untersagt. Derartige Versammlungen dürfen nur stationär auf dem Bürgerfestplatz im Ortspark stattfinden. Für angemeldete Demonstrationen gilt das nicht.

Elf dicht beschriebene DIN-A4-Seiten umfasst die Anordnung, die neben dem festgelegten Ort auch eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer ab sechs Jahren und eine FFP2-Maske ab einem Alter von 17 Jahren vorschreibt. Nur Redner dürfen die Masken abnehmen, Rauchen, Trinken und Essen entbindet nicht von der Maskenpflicht. Zudem dürfen Lautsprecher nur für Ansprachen und Darbietungen verwendet werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versammlungsthema stehen. Die Lautstärke sei so einzustellen, dass Dritte nicht mehr als den Umständen nach unvermeidlich belästigt werden. Trillerpfeifen dürfen pro halber Stunde Versammlungszeit nur fünf Minuten lang verwendet werden. Handzettel dürfen nicht verteilt werden, da hierbei kein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung kann mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro geahndet werden.

Die Polizei rechnet mit Publikum aus München

Die Behörde orientiert sich mit der Allgemeinverfügung, die nur für Unterhaching gilt, an der Stadt München. Sie rechnet damit, dass Protestierer wegen des Verbots von nicht angemeldeten Protesten in München auf den Landkreis ausweichen. So sei am Montag erstmals in Unterhaching eine "größere Anzahl dunkel gekleideter, männlicher Personen mittleren Alters" beobachtet worden, die Polizisten "geringschätzig angesprochen" hätten.

Anders als in Unterschleißheim oder Haar, wo Gegner der Corona-Maßnahmen ihre Protestveranstaltungen angemeldet hatten, ist dies in Unterhaching bislang nicht der Fall gewesen. Dazu heißt es in der Begründung der Allgemeinverfügung: "Es ist davon auszugehen, dass die Organisatoren die Versammlung bewusst nicht anzeigen, um der Versammlungsbehörde und der Polizei die Möglichkeit zu nehmen, sich adäquat auf die Versammlung vorzubereiten."

Inspektionsleiter Graf hat nach eigenen Worten während der vergangenen Protestmärsche "im persönlichen Gespräch" versucht, Teilnehmer zu überzeugen, die Versammlung anzumelden. Auch am kommenden Montag werde man versuchen, die Allgemeinverfügung "kommunikativ und konsequent" durchzusetzen. Sollte das nicht gelingen, werde es Anzeigen geben. Sollte sich am Montagabend kurzfristig ein Versammlungsleiter bei der Polizei melden, könnte diese laut Landratsamt nach eigenem Ermessen "ad hoc eine andere Örtlichkeit zulassen".

Die Unterhachinger Grünen-Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Claudia Köhler begrüßt die Allgemeinverfügung, findet aber, dass zu lange zugeschaut wurde, vor allem weil die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" die Veranstaltung massiv beworben habe und bekannte Reichsbürger Jugendliche im Ortszentrum angesprochen hätten. "Kritik und Proteste muss man aushalten", sagte Köhler im Gemeinderat, "aber schauen Sie, mit wem Sie demonstrieren oder wen Sie mitlaufen lassen."

Detailansicht öffnen Am Montag demonstrierten in Unterschleißheim Menschen für Zusammenhalt und Solidarität in der Pandemie. Zu der Gegendemo hatte auch die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" aufgerufen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Auch unter den Teilnehmern des Corona-Protestmarsches am Montagabend in Unterschleißheim befanden sich Anhänger des Dritten Wegs, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Oberschleißheim bestätigt. Landrat Christoph Göbel (CSU) kündigte bei seiner Corona-Pressekonferenz am Donnerstag an, die Polizei werde die Protestmärsche sehr genau beobachten - im Vorfeld wie im Nachgang. Die Behörden stellten fest, dass bei den Demonstrationen auch bekannte Protagonisten aus dem rechtsextremen Umfeld dabei seien. Natürlich seien nicht alle Teilnehmer dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen, auch sei Protest legitim, so der Landrat. "Aber wir müssen schon Anstrengungen unternehmen, dass diese Menschen nicht in diese Richtung gedrängt werden. Und wir müssen genau beobachten, ob sich da Organisationsstrukturen aufbauen."