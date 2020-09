Zur Vernissage für die Foto-Ausstellung "Alles in Bewegung" lädt die Volkshochschule Unterhaching an diesem Freitag, 25. September, in die Räume am Hofmarkweg 7 ein. Von 18 Uhr an können Besucher die Werke des Kurses "Fotografie Lichtwerk" besichtigen. Wegen Einhaltung des Hygienekonzepts ist eine Anmeldung notwendig unter der Telefonnummer 089/66 54 76 oder über www.vhs-unterhaching.de. Die Vernissage dauert bis um 20 Uhr.