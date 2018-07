22. Juli 2018, 23:16 Uhr Unterhaching Alles ganz in Weiß

Der Städte-Partnerschaftskreis Unterhaching veranstaltet am Samstag, 28. Juli, 19 Uhr, im Unterhachinger Ortspark an der Wallbergstraße das zweite Dinner in Weiß, bei dem es auch "weiße" Speisen geben soll. Dazu gehören Fisch, Reissalat oder Quarkspeisen. Jeder Teilnehmer bringt Tische, Stühle, Tischdeko und Speisen selber mit. Bei schlechten Wetter wird das Dinner in Weiß auf Samstag, 4. August, verlegt. Ob die Veranstaltung am 28. Juli stattfindet, kann von 15 Uhr an unter der Rufnummer 089/61 500 600 und unter www.staepa-uhg.de. abgefragt werden.