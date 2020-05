Der älteste Jesuit der Deutschen Provinz des Ordens, Pater Johannes Beck, ist am Samstag im Alter von 97 Jahren an Covid-19 verstorben. Damit erlagen in den vergangenen vier Wochen sechs Bewohner der Seniorenkommunität der Jesuiten in Unterhaching der Virus-Erkrankung, wie der Orden am Sonntag in München mitteilte. Der 1922 geborene Beck trat 1948 bei den Jesuiten ein, wurde 1956 zum Priester geweiht und war in der Arbeiter- und Betriebsseelsorge tätig, etwa als Geistlicher Beirat der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB). Von 1979 bis 1991 fungierte Beck als Direktor des "Sozialen Seminars" beim Münchner Bildungswerk.