Während die Musikschule Unterhaching ihre Nikolauskonzerte am Donnerstag, 2. Dezember, in Neubiberg und am Montag, 6. Dezember, in Unterhaching abgesagt hat, wird im Unterhachinger Kubiz am Sonntag, 5. Dezember, ein Adventssingen stattfinden. Es singen und spielen Volksmusikanten aus Unterhaching und aus dem Hachinger Tal, Heimatpfleger Günter Staudter liest Gedichte und Geschichten zum Advent. Die Leitung hat Bärbel Steinbigler. Zu den Protagonisten gehören Inge Reischl an der Zither, der Perlacher Dreigesang, das Bläserquartett St. Michael Perlach und die Hachinger Saitenhupfer. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Es gelten die 2-G-plus-Regeln, Kinder bis zum zwölften Lebensjahr sind davon ausgenommen. Das Platzangebot ist beschränkt, es gibt noch einige Restkarten.