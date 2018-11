19. November 2018, 22:06 Uhr Unterhaching Adventliches Puppentheater

Bald wird die erste Kerze des Adventskranzes angezündet. Eine besondere Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit einem Puppentheater zeigt die Gemeindebücherei Unterhaching: Ein kleines Mädchen geht ohne Jacke und Mütze und mit nackten Füßen in der Kälte umher. Sie friert und sie wünscht sich Wärme. Ihr Wunsch geht in Erfüllung und sie freundet sich mit einem Esel an. Zusammen helfen sie Josef und seiner Frau Maria, die ein Kind bekommt. Die Aufführung findet am Samstag, 24. November, um 15 Uhr in der Gemeindebücherei statt. Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten sind bereits erhältlich. Aufgrund der Veranstaltung öffnet die Bibliothek am Samstag nur von 10 bis 12 Uhr.