Ein 76-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr in der Parkstraße in Unterhaching am Steuer einen Zusammenbruch erlitten und ist nahe dem S-Bahnhof Fasangarten mit seinem Wagen in ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug gekracht. Der 31-jährige Fahrer des geparkten Autos bemerkte, dass der 76-Jährige reglos in seinem Sitz hin und schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und holte den Verunglückten heraus. Er setzte einen Notruf ab und reanimierte den Rentner, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 76-Jährige wurde daraufhin mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Dessen Wagen wurde durch die Polizei abgeschleppt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.