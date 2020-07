Auch wenn der diesjährige "Run4Trees" der Firma Develey in Unterhaching anders ablief als gewohnt, setzten mehr als 250 Teilnehmer ein Zeichen für den Klimaschutz. Zwischen 10. und 12. Juli liefen sie ausgewählte Distanzen allein oder in kleinen Gruppen. Teilnehmer und Sponsoren spendeten zudem fast 2000 Euro an die Kinder- und Jugendinitiative "Plant for the Planet". Für jeden Euro wird damit ein Baum gepflanzt, der dazu beiträgt, CO₂-Emissionen zu binden. Mit Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) setzte Geschäftsführer Michael Durach im Unterhachinger Ortspark symbolisch eine Robinie in die Erde. "Für uns als Familienunternehmen steht das Ziel, unsere Erde für künftige Generationen zu erhalten, weiterhin im Fokus", so Durach. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden bereits mehr als 30 000 Bäume gepflanzt.