Bei der jüngsten Jahresversammlung des Städte-Partnerschaftskreises Unterhaching wurden die Mitglieder diesmal mit einem Glas Sekt begrüßt, galt es doch, das 25-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Thomas H. Jaeger hatte dabei doppelten Grund, das Glas zu heben. Bei den Neuwahlen wurde der seit 21 Jahren an der Spitze des Vereins stehende Unterhachinger von den Mitgliedern einstimmig in seinem Amt bestätigt. Jaeger betonte in seiner Rede, dass Partnerschaften und Freundschaften heute wichtiger seien denn je. Mit fünf Partnerschaften steht Unterhaching dabei im Landkreis München an der Spitze. Als Anerkennung für das Engagement gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Auszeichnungen. Die Neuwahl des Vorstandes brachte aber auch einige Veränderungen. So wurde zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden die bisherige Schriftführerin Sabine Wolff gewählt, die Reinhard Wiesner ablöst, der nicht mehr kandidierte. Neue Schriftführerin ist Yvonne Matecki, Peter Wöstenbrink verwaltet als Schatzmeister weiterhin die Finanzen. Bei den Ansprechpartnern für die Partnergemeinden gab es bei der französischen Partnergemeinde Le Vésinet einen Wechsel. Renate Fichtinger ist die neue Ansprechpartnerin und folgt auf Astrid Probst. In ihren Ämtern bestätigt wurden Thomas Portenlänger als Ansprechpartner für Bischofshofen, Bernard Maidment für Wittney, Margarethe Rathgeber für Adeje und Krzysztof Natolski für Zywiec. Sophie Wolff vertritt in Zukunft die Anliegen der Jugend.