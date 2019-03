21. März 2019, 22:04 Uhr Unterföhring/Ismaning Münchner Straße gesperrt

Wegen des Ausbaus des Autobahnrings A 99 kommt es kommende Woche wieder zu Straßensperrungen an der Staatsstraße 2053 zwischen Ismaning und Unterföhring. Weil an der Autobahnbrücke ein Traggerüst eingezogen wird, ist die Münchner Straße von Montag, 25., bis Freitag, 29. März, jeweils nachts zwischen 22 und 5 Uhr nicht passierbar. Autos werden in beiden Fahrtrichtungen über die B 471 und die M 3 umgeleitet. Die Zufahrt zum Agrob-Medienpark ist nur von Ismaning her möglich. Der Geh- und Radweg und der Linienbusverkehr sind nicht betroffen.