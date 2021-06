Immer mehr Lebensmittelzusatzstoffe, wie Süßstoffe, Verdickungsmittel, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und Aromen finden sich in Lebensmitteln. Offiziell werden sie als harmlos eingestuft, allerdings gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Anja Rieger, Heilpraktikerin mit Praxis in Unterföhring, hält am Montag, 21. Juni, 19.30 Uhr, für die Volkshochschule Nord in Unterföhring den Vortrag "Lebensmittelzusatzstoffe - Was sie bedeuten und was sie bewirken". Bei der Veranstaltung im Volkshochschul-Zentrum geht es um Aufklärung und die Möglichkeit, sich in dem Dschungel der Abkürzungen und Fachausdrücke auf den Etiketten zurecht zu finden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Gebühr beträgt sieben Euro; mit Vortragskarte gebührenfrei.