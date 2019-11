Der Gemeinde ist das Vorhaben zu groß, das Landratsamt findet, es fügt sich gut in die Umgebung ein: Die Rede ist von den Plänen der RS Wohnbau GmbH München, an der Ecke Münchner und Birkenstraße in Unterföhring ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage zu errichten. Der Bauausschuss hat das Projekt bereits zweimal abgelehnt - und auch im Gemeinderat verweigerte am Dienstagabend eine Mehrheit ihr Plazet. Wohlwissend, dass das am Ende keine Rolle spielt. Denn die Kreisbehörde hatte dem Rathaus schon im Oktober mitgeteilt, dass einer Baugenehmigung nichts im Wege stehe und sie diese erteilen werde - egal, was die Unterföhringer dazu sagen.

In der Sitzung stieß das auf großes Missfallen, obwohl sich genau dieses Szenario bereits abgezeichnet hatte. Da es in Unterföhring keine Ortsgestaltungssatzung und für die meisten Gebiete keine Bebauungspläne gibt, greift eben Paragraf 34 der Bayerischen Bauordnung. Fügt sich ein Vorhaben in die Umgebung ein und ist die Erschließung gesichert, kann es demnach gebaut werden. Darauf hatte das Landratsamt die Gemeinde schon nach der ersten Ablehnung hingewiesen.

Unterföhring hatte damit argumentiert, dass der Wohnkomplex zu massiv sei und die Nachbarbelange vom Antragssteller nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Die Mehrheit der Lokalpolitiker befürchtete Schwierigkeiten wegen des nördlich liegenden Hotels samt Gaststätte und Biergarten. Und auch die Zufahrt zur Tiefgarage, die ursprünglich über die Münchner Straße geplant war und eine Versetzung des dortigen Bushäuschens nötig gemacht hätte, wurde kritisiert. Die RS Wohnbau ist zwischenzeitlich auf die Wünsche der Gemeinde eingegangen. So wurden die Zahl der Wohnungen von 22 auf 19 reduziert und die Zufahrt zur Garage verlegt. Während auf Höhe des Hotels drei Stockwerke plus Dachgeschoss geplant sind, wird der östliche Bereich nur mit Erdgeschoss, erstem Stock und Dachgeschoss bebaut. Der Ausschuss würdigte die Anstrengungen zwar, gegen die Stimmen der SPD-Gemeinderäte Jutta Schödl und Thomas Weingärtner wurde das Projekt aber erneut abgelehnt. Für die RS Wohnbau hat dieses Votum keine Folgen. Man warte nun auf die Baugenehmigung aus dem Landratsamt, sagt Architektin Florence Wulff, die sich nach eigenen Angaben eine bessere Zusammenarbeit mit der Gemeinde gewünscht hätte.