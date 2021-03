Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Von den Folgen der Corona-Pandemie schwer belastet sind Gastronomie und Hotellerie. Seit Monaten sind Wirtschaften und Übernachtungsbetriebe geschlossen, wann sie wieder Gäste empfangen können, ist angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens unklar. In Unterföhring haben sich deshalb die Betreiber des Feringapark-Hotels an der gleichnamigen Straße entschlossen, die Gebäude künftig anders nutzen zu wollen.

Dort, wo vor Corona 175 Zimmer und Suiten im Angebot waren, sollen Senioren ein Zuhause finden. Ein entsprechender Antrag der Pachtner Verwaltungs GmbH & Co. KG war im Dezember des vergangenen Jahres im Rathaus eingegangen. Im Januar hatte sich der Gemeinderat dann hinter verschlossenen Türen grundsätzlich für die gewünschte Änderung der Hotellerie in Seniorenwohnen mit Betreuungsangeboten ausgesprochen, wenn alle rechtlichen Vorgaben eingehalten würden. In der jüngsten Sitzung nun wurde das Thema öffentlich gemacht - und rege diskutiert.

Laut einem Schreiben der Antragsteller vom 1. März ist das bestehende Hotel wegen der Pandemie aufgegeben worden, wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) berichtete. Als Begründung für den Schritt wurde angeführt, dass wohl auch nach Ende der Maßnahmen davon auszugehen sei, dass Geschäftsreisen nicht mehr das bisherige Niveau erreichen würden. Home-Office und Videokonferenzen dürften auch nach Corona in zahlreichen Branchen weiterhin zum Arbeitsalltag gehören.

In dem geplanten betreuten Seniorenwohnen, so die Antragsteller, könnten circa 110 Appartements für Ältere entstehen. Je nach Ausmaß der Unterstützung wolle man den künftigen Mietern bis zur Pflegestufe eins etwa Notrufdienste, Betreuung, Verpflegung und Wäscheservice anbieten, hieß es in der Sitzung.

Die SPD im Gemeinderat sieht das Vorhaben kritisch. Weil die bestehenden Gebäude in einem Gewerbegebiet liegen, sehe man den Standort an der Feringastraße 2 bis 6 nicht als geeignet an, sagte Fraktionsvorsitzender Philip Schwarz. Es gebe kein Grün, aber viel Verkehr, der von den in dem Bereich liegenden Einkaufsmöglichkeiten angezogen werde.

Grünen-Sprecherin Gisela Fischer dagegen betonte, dass die Corona-Krise gezeigt habe, dass "Mono-Strukturen" nicht mehr zeitgemäß seien. Gewerbe, Wohnen, Einkaufen und Arbeiten müssten verzahnt werden. Sie halte die Pläne für "gut und unterstützenwert". CSU-Fraktionsvorsitzender Manfred Axenbeck hielt einen umfassender Umbau der bestehenden Gebäude für unverzichtbar: "Es gibt keine Balkone, kein Grün", gab er zu bedenken. Johann Zehetmair von der PWU räumte ein, dass auch er das Projekt zunächst kritisch gesehen habe, plädierte aber dafür, "etwas Neues zu wagen" und die Planung prüfen zu lassen und den Prozess einer Änderung des Bebauungsplanes zu starten. Gegen die Stimmen der SPD soll dies nun auf den Weg gebracht werden.