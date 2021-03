Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Die Gemeinde Unterföhring hat immer wieder Pech mit ihren Neubauten: Nachdem im August 2019 kurz vor der Eröffnung des großen Gebäudes für die Volkshoch- und Musikschule am Bahnhof ein kapitaler Wasserschaden in Millionenhöhe aufgetreten war, ist nun das neue Gymnasium auf dem Schulcampus betroffen. Wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtet hat, können seit den Weihnachtsferien vier Räume im Obergeschoss der Schule nicht genutzt werden. Dem Vernehmen nach sollen undichte Rohrschellen an der Fußbodenheizung die Ursache für den Wasserschaden gewesen sein.

Das Malheur aber sei schnell bemerkt worden, informierte der Rathauschef das Gremium. Die betroffenen vier Räume, die vor dem Schaden vom Gymnasium genutzt wurden, um ganze Klassen unterrichten zu können, weil sie so auf verschiedene Zimmer verteilt wurden und so der Mindestabstand eingehalten hat werden können, stehen nicht mehr zur Verfügung. Wegen der nötigen Reparaturen können die Räume voraussichtlich bis zum Schuljahresende nicht mehr genutzt werden.

Direktorin Betina Mäusel beantragte deshalb schriftlich, bereits jetzt dem Gymnasium die für nächstes Schuljahr zugesagten interaktiven Tafeln für weitere zehn Klassenzimmer bereitzustellen; sechs Räume werden von September an von den neuen Fünftklässlern besetzt, vier andere Räume seien ebenfalls auszustatten, weil die angestammten Zimmer wegfallen würden. Durch die vorgezogene Anschaffung könnte der Unterricht nach den Osterferien wie vor dem Wasserschaden trotz der Pandemie-Bedingungen in Präsenz stattfinden. Die Schule, die derzeit von Kindern und Jugendlichen aus den Jahrgangsstufen fünf bis sieben besucht wird, kann so genügend Platz bieten, um die coronabedingten Abstandsregeln bequem einzuhalten. Der Gemeinderat stimmte der Investition zu. Die modernen Tafeln kosten knapp 84 300 Euro.

Eltern von Viert- oder Fünftklässlern, die für ihr Kind von September an die Fortsetzung der Schullaufbahn am Unterföhringer Gymnasium erwägen, können sich bei einem digitalen Informationsabend über die Stundentafel, Zweige, Sprachenfolgen, Zusatzangebote, Mensa, Nachmittagsbetreuung und Kooperationen erkundigen. Dieser findet am Mittwoch, 24. März, statt und beginnt um 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Gymnasiums unter www.gym-ufg.de.