Er ist 1981 in München geboren, in der bayerischen Provinz groß geworden und spricht Dialekt. David Mayonga sieht sich in erster Linie als Bayer. Dennoch wird er aufgrund seiner dunkleren Hautfarbe schon am ersten Tag im Kindergarten zurückgewiesen: "Nein, ein Neger darf nicht neben mir sitzen." Die Polizei durchsucht sein Auto. Beim Einkaufen wird er mit "Was du wollen?" begrüßt. Bis heute begleiten ihn rassistische Anfeindungen. In seinem Buch gibt Mayonga, der auch als Roger Rekless bekannt und in der Hip-Hop-Szene als Musiker und Produzent erfolgreich ist, einen Einblick, warum Menschen solche Angst vor dem Anderssein haben. In der Veranstaltungsreihe "Was ist Rassismus?" des Unterföhringer Kulturamts wird Mayonga, der für den BR im Radio moderiert, an diesem Donnerstag, 18. März, von seinen Erfahrungen berichten, lesen und singen: Der Abend ist eine Melange aus Rap und Rassismus, Beats und Buch, Text und Toleranz. Zudem arbeitet der studierte Sozialpädagoge Mayonga international in der offenen Jugendarbeit, etwa im Auftrag des Goethe-Instituts.

Einen Tag später, am Freitag, 19. März, liest der Unterföhringer Künstler Zuheir Darwish aus seinem Buch "Weg nach Bavaristan". Der in Syrien geborene Kurde berichtet von den Spannungen dort, seiner langen, auf verschlungenen Pfaden sich vollziehenden Flucht und seiner Hoffnung auf Heimat und Geborgenheit. Seit 2013 lebt er nun in Unterföhring, Bavaristan. Beide Veranstaltungen werden aus dem Bürgerhaus gestreamt und beginnen um 19 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.buergerhaus-unterfoehring.de oder www.vhs-nord.de. Die Live-Streams können kostenlos abgerufen werden.