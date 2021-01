Märchenhafte Fantasiewelten und ausdrucksstarke Farbkompositionen voller Poesie hätten Kunstfreunde vom 29. Januar bis 13. März in der Ausstellung "L'anima, la terra, il colore - die Seele, die Heimat, die Farben" im Unterföhringer Bürgerhaus erleben können. In Zusammenarbeit mit der italienischen Partnergemeinde Tarcento ist die Idee einer Retrospektive des Künstlers Toni Zanussi entstanden. Die Ausstellung ist verlegt worden, virtuell kann man sie an diesem Freitag aber besuchen: Toni Zanussi bietet von 18.30 Uhr an eine Online-Führung in deutscher Sprache an. Die virtuelle Teilnahme kann auf www.tonizanussi.it gebucht werden und wird über die Plattform Zoom übertragen. Die interaktive Führung dauert circa 60 Minuten und ist kostenfrei.