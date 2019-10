Es sind die großen und kleinen Ärgernisse, über die sich die Unterföhringer aufregen - und nach den Berichten von Rathauschef Andreas Kemmelmeyer (PWU), stellvertretendem Landrat Ernst Weidenbusch (CSU) und dem Ismaninger Polizeichef Albert Bauer das Wort ergreifen. Kemmelmeyer zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres, was die Umsetzung von Projekten wie etwa dem Bau des Schulcampus angeht. Und er hat konkrete Forderungen: An den Nachbarn München, endlich den Kohleblock im Heizkraftwerk abzuschalten. Und an Weidenbusch, dass sich dieser im Landtag für die Einrichtung einer Vollzeit-Kinderarztpraxis in Unterföhring einsetzt.

Bei den Bürgeranfragen geht es um Schulwegsicherheit, mehr Fahrradfreundlichkeit am VHS- und Musikschulgebäude sowie um die Frage, warum die Gemeinde den Schlittenberg in der Isarau alle paar Wochen mähen lässt, obwohl das der Artenvielfalt zuwiderläuft.

Auch die von der Kommune finanzierte Lärmschutzwand an der Autobahn A 99 ist ein Thema, weil sie nicht so lang ist wie die im Nachbarort Ismaning. Diskutiert wird ebenso der Abriss des Gocklwirts. Hier treibt etwa Josef Trundt die Sorge um, dass der Metzger die Segel streichen und Unterföhring dann wieder ohne dastehen könnte. Deshalb sollte die Gemeinde Thomas Schäffert bereits während der Abbrucharbeiten eine Alternative anbieten. Ähnliches hatten jüngst die SPD und der Seniorenbeirat gefordert. Bis auf die Autobahn, wo die Gemeinde laut Kemmelmeyer die für Unterföhring am besten geeignete Variante zur Abschirmung des Lärms gewählt hat, und den Gockl, wo es nach Auskunft des Bürgermeisters einen gültigen Gemeinderatsbeschluss zum Abriss des früheren Gasthauses und dem Erhalt des in die Jahre gekommenen Metzgerei-Anbaus bis zum Ablauf des Pachtvertrages 2024 gibt, sagt der Rathauschef zu, die Bürgerwünsche mitzunehmen und zu prüfen. Das gilt auch für die Bitte von Tanja Gernet, der Vorsitzenden des im Juni gegründeten Familien-Hauses. Sie hält an diesem Abend ein leidenschaftliches Plädoyer, den in kurzer Zeit auf 170 Mitglieder angewachsenen Verein bei der Suche nach Räumlichkeiten zu unterstützen, in denen Kurse, Vorträge und Gruppen für Eltern und Kinder auch am Wochenende stattfinden können.

Trundt ist es schließlich, der mit seiner Anfrage zum vierspurigen Ausbau der Kreisstraße M 3 und einer möglichen Umwidmung zur Staatsstraße eine heftige Kontroverse zwischen dem Landtagsabgeordneten Weidenbusch, der an diesem Abend in Unterföhring Landrat Christoph Göbel (CSU) vertritt, und Altbürgermeister und Kreisrat Franz Schwarz (SPD) auslöst. Hintergrund ist die Ampel am Aschheimer Kieswerk, die das Landratsamt trotz aller Kritik aus Unterföhring beibehalten will. Die M 3 und deren Ausbau seien nicht zur Erschließung des großen Gewerbegebietes der Medienkommune gedacht, das müsse die Gemeinde schon selber meistern, so Weidenbusch. Die Anbindung des Kieswerks an die Kreisstraße sei völlig in Ordnung, sagt er. Staus entstünden nicht durch die Ampel, sondern würden durch die vielen tausend Pendler in Unterföhring generiert.

Altbürgermeister Franz Schwarz kritisiert diese Aussage vehement. "Als Altbürgermeister von Unterföhring missfällt mir dieser Umgang mit unserer Gemeinde durch den stellvertretenden Landrat extrem. Die jahrzehntelang hohen Summen der Kreisumlage von Unterföhring an den Landkreis München gelten für ihn offenbar nichts mehr", beklagt Schwarz nach der Versammlung.