Glosse von Iris Hilberth, Unterföhring

Die Nachbarn haben jetzt auch einen Hund. Das ist wenig erstaunlich, denn wenn man im Wald oder Park unterwegs ist, überkommt einen das Gefühl, dass jetzt jeder einen Hund hat. Mindestens einen. Tierischer Familienzuwachs ist ein Trend in dieser Pandemie. Laut einer Studie der Verbrauchs- und Medienanalyse, kurz Vuma, besitzen jetzt fast zwei Millionen Haushalte mehr als zu Beginn der Corona-Krise einen Hund. Insgesamt 12,27 Millionen hatten im Jahr 2021 einen Einzelhund, der Wunsch zum Zweithund hält aber ebenfalls an. Denn man versteht sich prächtig, Hund und Herrchen. Ist das so?

Fragt man Hundebesitzer, was ihr Tier denkt, sind viele vermutlich zutiefst davon überzeugt, dies zu wissen. "Der will nur spielen", ist dabei einer der gängigsten Gedankenübertragungen zwischen Mensch und Hund. Aber man kann sich die Empörung über eine solche Frage nach den Hundegedanken schon vorstellen. Seit Loriot wissen wir ja auch, dass Hunde sogar sprechen können. Der unvergessene Herr Dr. Sommer hat schließlich glaubhaft versichert: "Über vier Jahre habe ich das Tier täglich acht Stunden unterrichtet, durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik ..." Auf die nüchterne Erkenntnis seines Gesprächspartners, "der Hund kann überhaupt nicht sprechen", reagierte Herr Dr. Sommer damals etwas ungehalten: " Das ist eine unverschämte Behauptung!"

Der Sketch von Loriot stammt aus dem Jahr 1977. Sehr wahrscheinlich ist die Wissenschaft auf dem Gebiet der sprechenden Hunde schon heute sehr viel weiter. Im Bereich der denkenden Hunde ist sie das jedenfalls. In Unterföhring hat die Volkshochschule Nord jetzt eine promovierte Biologin für einen Vortrag gewinnen können, die seit 20 Jahren zum Thema Hundekognition forscht. Am Donnerstag nach den Faschingsferien wird Dr. Juliane Bräuer online erläutern, "Was Hunde wissen". Sie leitet die Hunde-Studie am Max-Plank-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.

Wer sich also fragt, was sich der Hund eigentlich dabei denkt, sich so respektlos auf dem Sofa zu räkeln, ob er ein Schuldbewusstsein hat, wenn er etwas Verbotenes tut und ob es reines Kalkül ist, dass er so süß guckt, kann sich an diesem VHS-Abend für sieben Euro reinklicken, gerne gemeinsam mit dem Hund. Dann wird er sicher erfahren, dass er scho a Hund ist, der Hund.