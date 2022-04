Der 35-Jährige aus dem Landkreis München, der seit Mittwoch vermisst und von der Polizei mit einem Großaufgebot einschließlich Hubschrauber, Drohne und Spürhunden in der Umgebung von Unterföhring gesucht wurde, ist gefunden. Wie die Münchner Polizei mitteilt, wurde der Mann am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Hamburg von den dortigen Kollegen aufgegriffen. Der Mann war, nachdem er sich am Dienstagabend mit einem Bekannten getroffen hatte, anderntags nicht auffindbar gewesen.