3. Juni 2019, 22:02 Uhr Unterföhring Verein für Familien-Haus

Zur Gründungsversammlung laden die Initiatoren des Vereins Familien-Haus für Mittwoch, 5. Juni, ins Unterföhringer Bürgerhaus (20 Uhr, Kegelbahn) ein. Ziel der bereits seit zwei Jahren ehrenamtlich tätigen Projektgruppe ist es, einen Trägerverein für ein Familienzentrum in Unterföhring zu gründen. Die Angebote des Familien-Hauses sollen Familien in ihren verschiedenen Lebenssituationen unterstützen und die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen, Freundschaften zu knüpfen und darüber hinaus eine Zugehörigkeit zur Gemeinde zu empfinden. In einem Familien-Haus sollen Gruppentreffs stattfinden, Kurse etwa zur Geburtsvorbereitung und Vorträge angeboten werden, es soll Beratungen geben und die Möglichkeit für jeden, sich ehrenamtlich zu engagieren.