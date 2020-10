Für ihr Engagement für die Lokalpolitik sind jüngst vier Unterföhringer ausgezeichnet worden: Andreas Post saß 35 Jahre lang im Gemeinderat und ist nach der Wahl im März ausgeschieden. Manfred Axenbeck (CSU), Thomas Weingärtner (SPD) und Johannes Mecke (Grüne) gehören seit jeweils 30 Jahren dem Gremium an und gehören ihm in der neuen Amtsperiode weiter an. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) überreichte den Geehrten Urkunden, Geschenke und das Wappen.