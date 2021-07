Seit Mitte März können die Unterföhringer auf einer vor dem Bürgerplatz stehen Sitzinsel eine kleine Rast einlegen und den Prototypen testen. Schon bald sollen sich drei weitere solcher Holzgebilde mit ein bisschen Schatten spendenden Bäumen im Trog dazu gesellen. Zwei davon mit Rückenlehnen, wie es sich die Probesitzenden nach Angaben aus dem Rathaus gewünscht haben. Nach einem Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung sollen zudem fünf mobile Module mit Bäumen für den Bereich zwischen Bushaltestelle und Wirtsgarten angeschafft werden. Im Haushalt sind für die Verschönerung des tristen Bürgerhausvorplatzes 315 000 Euro eingestellt.

Bereits im Sommer 2016 hatten die Grünen im Gemeinderat die Umgestaltung des Bürgerhaus-Vorplatzes beantragt. Ein im Anschluss eingereichtes Konzept aber fand im Gremium wenig Gefallen. Im Februar 2019 lobte das Bauamt einen Architektenwettbewerb aus, an dem sich vier Büros beteiligten und aus dem am Ende die Freisinger Planer Zuckschwert und Martin als Sieger hervorgingen. Das Büro hat sich zudem Gedanken über die Gestaltung des Wirtsgartens der Bürgerhausgaststätte und den Spielplatz gemacht. Der Zugang zum Wirtsgarten wird den Plänen zufolge barrierefrei und zum Gehweg hin wird Rasen angesät, die provisorische Eingrünung mit Pflanztrögen weicht einer Hecke. Die Hainbuchen sollen sich mit Fontänen aus den reparaturbedürftigen Wassersprudlern abwechseln. Die Spielgeräte an der Südseite sollen in eine eigene Spielecke versetzt werden, damit der künftige Wirt das sonnige Plätzchen für seine Gäste bestuhlen kann.