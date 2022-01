Damit Körper und Seele nach erlittenem Schmerz wieder gesunden können, braucht es Zeit und Raum zu trauern. Das Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung der Caritas richtet daher von Februar an eine geschlossene Trauergruppe in Unterföhring ein. Diese soll Betroffenen einen geschützten Raum zum Austausch bieten. Die Gruppe trifft sich erstmals am Mittwoch, 16. Februar, weiter am 2. März, 16. März, 30. März, 20. April und 18. Mai, jeweils von 17 bis 19 Uhr im Caritasbüro, Münchner Straße 113. Anmeldungen sind bis 6. Februar möglich unter Telefon 089/613 97 170 oder per E-Mail an zahpv@caritasmuenchen.de. Die Teilnahme kostet 60 Euro.