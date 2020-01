Die Caritas in Unterföhring bietet ab diesem Jahr einen offenen Trauertreff an, bei dem sich Betroffene austauschen und Beistand finden können. Der erste Treff findet am Donnerstag, 9. Januar, von 19 Uhr an im Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung, Münchner Straße 113 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.