Weil er einen Topf mit Wachs auf dem Herd vergaß, hat ein 55-Jähriger am Dienstagnachmittag in Unterföhring eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Münchner arbeitete laut Polizei in Nebenräumen einer Wohnung an der Blumenstraße mit Wachs. Dazu erhitzte er es auf einer Herdplatte. Als er den Raum aufgrund eines dringenden Telefonats verließ, kochte das Wachs über und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der 55-Jährige nahm den Topf selbst von der Herdplatte und brachte diesen in den Innenhof.

Passanten, die die Rauchentwicklung bemerkt hatten, alarmierten die Feuerwehr. Der 55-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.