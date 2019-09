Unter dem Motto "Gewusst wie - gut und sorgenfrei alt werden in Unterföhring" findet an diesem Sonntag "Der Tag der Senioren" im Bürgerhaus statt. Von 10 bis 16 Uhr stellen sich Einrichtungen, Vereine und Organisationen dort vor. Besucher des von der Sozialen Runde der Gemeinde ausgerichtete Infotages können sich über Beratungs- und Hilfsangebote informieren. Es gibt verschiedene Vorträge, unter anderem über Demenz, Sturzprophylaxe Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, und eine Vorführung in Erste Hilfe. Außerdem treten die Kinder des Trachtenverein Edelweiß und syrische Kinder auf, die Feringa-Kehlchen singen und die örtlichen Apotheken richten eine Modenschau aus. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.