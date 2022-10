Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Das Szenario: Der Strom bleibt aus, und zwar nicht nur für ein paar Stunden, sondern über eine längere Zeit. Daraufhin würde in den meisten Gebäuden die Heizung ausfallen, es läuft kein Trinkwasser in Küche und Toilette, Licht geht sowieso nicht, Fernseher und Radio auch nicht, Handy aufladen ist nicht möglich. Die Supermarktkasse funktioniert ebenso wenig wie der Geldautomat. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Region München zu einem solchen Blackout, also einem längeren Stromausfall kommt, ist nach Einschätzung der meisten Experten zwar sehr gering; unmöglich ist er aber nicht. Daher hat sich die Gemeinde Unterföhring gerüstet für den Fall der Fälle und ruft ihre Bürgerinnen und Bürger zur Vorsorge auf.

Wer sich in einer außergewöhnlichen Situation ein Stück weit selbst behelfen könne und vielleicht sogar für die Nachbarn mit sorgen, der halte damit auch Einsatzkräften den Rücken frei, um die Schwächsten und Hilfebedürftigsten zu unterstützen, argumentierte Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend. Gemeinsam mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr hat die Gemeinde einen Notfallplan erarbeitet. Dieser sieht unter anderem vor, dass im Falle eines längeren Stromausfalls ein Krisenstab, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, Feuerwehr und weiteren Verantwortlichen, zusammentritt. Dieser wird bei Bedarf in Unterföhring drei zentrale Anlaufpunkte für die Bevölkerung installieren: im Bürgerhaus, auf dem Wendehammer der Ahornstraße sowie vor dem Kinderhaus Straßäckerallee 13. An diesen sogenannten "Leuchttürmen" können Menschen aktuelle Informationen, Rat und Hilfen erhalten. Wann die Anlaufpunkte in Betrieb genommen werden, wird die Feuerwehr im Falle eines Blackouts per mobilen Lautsprecherdurchsagen mitteilen.

Um selbst Vorsorge zu treffen, rät Bürgermeister Kemmelmeyer, zwar nicht zu hamstern, aber doch einen kleinen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln wie auch an Trinkwasser anzulegen. Auch Taschenlampe, Kerzen, Streichhölzer, warme Kleidung und Decken, eine gut gefüllte Hausapotheke sowie ein Bargeldvorrat seien ratsam. Mit das Wichtigste aber sei, mit Nachbarn und Bekannten zu überlegen, wer Fürsorge benötigt und wer welche Unterstützung bieten kann. "Es gibt überhaupt keinen Grund, in Hektik oder große Sorge zu verfallen", so Kemmelmeyer, der auf das erprobte Helfernetz aus Feuerwehr wie auch Einheiten des Landkreises verweist. Doch wer vorbereitet und informiert sei, könne eine eventuelle Ausnahmesituation entspannter durchstehen.

Nähere Hinweise zur Vorbereitung auf Not- und Katastrophenfälle gibt es bei der Gemeinde Unterföhring und dem Landratsamt München.