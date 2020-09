Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Wenn es nach der Gemeinde Unterföhring geht, dann soll es bis auf Weiteres keine weiteren Mietrad-Stationen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Ort geben. Grund ist nach den Worten von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) die mangelnde Kooperation des Anbieters mit der Kommune. Obwohl es sich bei der Ausleihe um ein Erfolgsmodell handle, die acht bestehenden Örtlichkeiten sehr gut angenommen würden und der Gemeinderat die Errichtung neuer Standorte beschlossen habe, soll das Projekt auf Eis gelegt werden, so der Gemeinderat.

Unterföhring beklagt, dass viele Räder nicht an den Stationen abgestellt werden und im Ort herumstehen. Das Einsammeln der verstreuten Fahrräder klappt offenbar nicht so zügig, wie von der MVG zugesagt, informierte Kemmelmeyer den Umweltausschuss in der jüngsten Sitzung. Bei einem Treffen im Landratsamt hat sich die MVG nach einem Bericht der Nordallianz-Geschäftsführerin Anna-Laura Liebenstund unwillig gezeigt, nähere Informationen zur Nutzung der Stationen preiszugeben, dies mit dem Hinweis auf Datenschutz, so der Bürgermeister. Das wilde Abstellen und das unregelmäßige Einsammeln seien thematisiert worden. Die Mitarbeiter der MVG hätten erläutert, dass bislang niemand eine Strafzahlung befürchten müsse, wenn er das geliehene Radl irgendwo stehen lässt. Und das, obwohl die Nutzer des Mietradsystems einer solchen Ahndung per Anmeldung in der App zugestimmt hätten, wunderten sich die Lokalpolitiker. Kemmelmeyer bezeichnete das Gebaren als das eines "zahnlosen Tigers". Zu eingefahren seien die Vorgaben, eine Radstation immer mit baulichen Veränderungen zu verbinden, weil die MVG auf weithin sichtbare Schilder bestehe, so der Bürgermeister. Dabei zeigten Erfahrungsberichte und Studien, dass virtuelle Stationen für eine geregelte Abstellung Erfolg versprechen. In der zum MVG-Rad gehörigen App kann die Gesellschaft via Geofencing einen Bereich freischalten, in dem eine ahndungsfreie Abstellung möglich ist. Diese Stationen können etwa durch eine Markierung auf dem Boden oder Beschilderung erkennbar gemacht werden. Die MVG aber zeige sich einer Einführung derartiger Stationen gegenüber bislang unwillig.

Dabei würden sich bei den für die Gemeinde angedachten Erweiterungsstationen (Blumenstraße, Bürgerplatz, Föhringer Allee, Bauhofstraße) derartige virtuelle Stationen anbieten, da beispielsweise am Bürgerplatz aus Platzgründen keine Station gebaut werden kann, so die Gemeindeverwaltung. Um die offenbar festgefahrenen Gespräche mit der MVG in ihrem Sinne voranzutreiben, haben die Bürgermeister der acht Nordallianz-Kommunen Briefe an Landrat Christoph Göbel (CSU) geschickt. Eine Rückmeldung stehe aber noch aus.