31. Mai 2019, 21:55 Uhr Unterföhring Staatsstraße nachts gesperrt

Weil das Gerüst und die Schalung an der neuen Autobahnbrücke der A 99 abgebaut werden, wird die Staatsstraße 2053 zwischen Ismaning und Unterföhring in der nächsten Woche nachts komplett gesperrt. Von Montag, 3., bis längstens Samstag, 8. Juni, kann die Straße jeweils zwischen 22 und 5 Uhr nicht befahren werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die B 471 und die Kreisstraße M 3 umgeleitet. Die Zufahrt zum Agrob-Medienpark ist nur von Ismaning her möglich. Der Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 2053 ist während der Arbeiten ebenfalls gesperrt. Radler und Fußgänger werden ab dem Bauwerk und ab der Zufahrt zum Poschinger Weiher über den Isarradweg umgeleitet. Die Busse der Linie 231 fahren in den Sperrzeiten ebenfalls nicht. Die Linie wird in Unterföhring und Ismaning in zwei unabhängige Teillinien "Nord" und "Süd" geteilt.