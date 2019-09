Weil die Fahrbahn sowie der Geh- und Radweg unter der neuen Brücke der Autobahn A 99 asphaltiert werden, muss die Staatsstraße 2053 in diesem Bereich von Samstag, 28. September, 6 Uhr, bis längstens Sonntag, 29. September, 5 Uhr, vollkommen gesperrt werden. Der Verkehr zwischen Ismaning und Unterföhring wird über B 471 und die Kreisstraße M 3 umgeleitet. Die Zufahrt zum Agrob-Medienpark ist nur von Ismaning her möglich. Radler und Fußgänger werden ab dem Bauwerk und der Zufahrt zum Poschinger Weiher über den Isarradweg umgeleitet. Die Busse der Linie 231 fahren ebenfalls nicht durch; sie werden in Unterföhring und Ismaning in zwei unabhängigen Linien verkehren.