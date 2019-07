5. Juli 2019, 11:04 Uhr Unterföhring Späterer Kohleausstieg stinkt dem Umland

Dass der Block 2 im Heizkraftwerk Nord entgegen einem Bürgerentscheid mindestens bis 2026 laufen soll, ist nach Ansicht von Kommunalpolitikern und Umweltaktivisten Folge einer verfehlten Stadtpolitik.

Von Martin Mühlfenzl und Sabine Wejsada, Unterföhring

Mit Argwohn verfolgen Kommunalpolitiker und Aktivisten im Landkreis die Pläne der Stadtwerke München (SWM), das Heizkraftwerk in Unterföhring mindestens bis 2026 betreiben zu wollen, wenn auch mit gedrosselter Leistung. Nach einem entsprechenden Konzept des für die Stadtwerke zuständigen Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner soll der Münchner Stadtrat diesen Weg einschlagen, um damit dem absehbaren Veto der Bundesnetzagentur zur Abschaltung des Kohleblocks Rechnung zu tragen.

Für dessen Stilllegung bis Ende 2022 hatte die Mehrheit der Münchner in einem Bürgerentscheid vor anderthalb Jahren votiert. Die SWM schaffen es bis dahin nach eigenen Angaben jedoch nicht, die Münchner Fernwärmeversorgung so zu ertüchtigen, dass das Heizkraftwerk auf Unterföhringer Flur vom Netz genommen werden könne. Da der dortige Gemeinderat den von den Stadtwerken beantragten Neubau einer Gasturbinenanlage am Standort Anfang des Jahres abgelehnt hat, müsse nun der Kohleblock weiter laufen.

Für den Bürgermeister der Stadtrandkommune Unterföhring, Andreas Kemmelmeyer von der Parteifreien Wählerschaft, ist diese Argumentation ein Unding. "Ich bin heilfroh über unser einstimmiges Nein zu den Plänen des städtischen Energieversorgers", sagt der Rathauschef. Er habe zwar anfangs gedacht, "das ist das kleinere Übel", aber mit einer Zustimmung hätte es in Unterföhring viele Jahrzehnte lang wieder eine Anlage mit fossilen Brennstoffen gegeben. "Das wäre für die Stadtwerke die eleganteste und einfachste Lösung gewesen", sagt Kemmelmeyer. Vor allem weil die Idee mehrerer dezentraler Gaswerke in den Münchner Bezirksausschüssen durchgefallen ist.

"Es war richtig, den Druck aufzubauen."

Ebenso wie der Unterföhringer Bürgermeister findet Wolfgang Stubenrauch, örtlicher Sprecher des Aktionsbündnisses "Raus aus der Steinkohle", dass die Stadtwerke ihre Anstrengungen zum Ausbau regenerativer Energien dringend forcieren müssen. Unterföhring könne nicht dafür herhalten, "dass München kein Konzept hat". Nach den Worten von Kemmelmeyer "war es richtig, den Druck aufzubauen". Er erinnert daran, dass die SWM ursprünglich vorhatten, den Kohleblock im Heizkraftwerk München-Nord bis 2035 laufen zu lassen. Kemmelmeyer hofft nun, dass auch in der Stadt die Einsicht siegt, die Kohleverbrennung ad acta zu legen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) räumt ebenso wie Kemmelmeyer ein, dass ein Abschalten von Block 2 gegen den Willen der Bundesnetzagentur nicht möglich sei; dies müsse zur Kenntnis genommen werden. Allerdings sei die Ankündigung der Stadtwerke, das Kraftwerk mit gedrosselter Leistung weiter laufen zu lassen, "nur ein Feigenblatt", so Göbel. "Die als Argument angeführte Systemrelevanz erfordert aber keinesfalls einen dauerhaften Betrieb des Kohlekraftwerks." Vielmehr müssten die Stadtwerke München "bei gutem Willen" eine andere Strategie verfolgen. "In puncto Flexibilität.

Das Kraftwerk wird nur dann hochgefahren, wenn es das System, also die Versorgung der Bürger, zwingend erfordert. In kritischen Zeiten. Ansonsten steht es still." Göbel vermutet aber, dass die SWM Verlängerung der Laufzeit aus einem anderen Motiv heraus verfolgen: "Die Stadtwerke München sind ein Wirtschaftsunternehmen. Sie werden das Kraftwerk auf keinen Fall auf Kosten der Wirtschaftlichkeit abschalten."

"Es geht ausschließlich um Geld."

Der Oberschleißheimer Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Büchler wittert hinter der Politik der rot-schwarzen Stadtratsmehrheit mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an der Spitze eine Strategie: "Sie wussten, dass Unterföhring zu einem Gaskraftwerk Nein sagen und ihnen der Plan kleinerer Gaskraftwerke in den Bezirksausschüssen um die Ohren fliegen würde." Aus guten Gründen habe die Stadt dennoch so gehandelt: "Die Kohleverbrennung ist eine Gelddruckmaschine. Und es geht ausschließlich ums Geld." Auch Büchler plädiert angesichts des bevorstehenden Vetos der Bundesnetzagentur dafür, das Kraftwerk nur dann hochzufahren, wenn dies dringend notwendig sei - etwa im Winter: "Natürlich kann es nicht sein, dass in München auch nur eine Wohnung nicht geheizt werden kann." Die Stadt aber, sagt Büchler, müsse ihre Energiepolitik grundlegend überdenken und verstärkt auf Geothermie setzen. "Bisher unterliegen die Stadtwerke einer schlechten politischen Führung."

Büchner bezeichnet die Argumentation, Unterföhring habe mit der Ablehnung des Gaskraftwerks selbst zur Laufzeitverlängerung von Block 2 beigetragen, als "hinterfotzig". Auch Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) fordert die Stadt zum Handeln auf: "Das hätte schon viel früher passieren müssen." Dass München Belastungen auf den nördlichen Landkreis abschiebt, etwa auch beim Thema Verkehr, ist man im Norden laut Greulich "leider nicht anders gewohnt".