Das Corona-Geschehen hat sich in Unterföhring bereits am 5. März bemerkbar gemacht. An diesem Tag schloss das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium im nahen Bogenhausen wegen zweier bestätigter Infektionen mit dem neuen Virus. Die Schule wird auch von vielen Unterföhringer Kindern und Jugendlichen besucht. Weil Gymnasiasten aus Bogenhausen zu den Stammgästen des Unterföhringer Freizeitzentrums Fezi gehören, entschloss sich der Kreisjugendring noch am selben Tag, das Haus zu schließen.

Mit diesen Worten beginnt der Bericht von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft), in dem er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Corona-Krise nachzeichnete. Wenige Tage später wurde im Rathaus ein Koordinierungsstab gegründet, dem der Bürgermeister, die Verwaltungsspitzen sowie die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr angehörten. Am 11. März sagte die Gemeinde alle kommunale Veranstaltungen ab. Die Corona-Teststation in Unterföhring ging am 17. März in Betrieb; bislang wurden dort mehr als 250 Abstriche genommen. Die im angrenzenden Gebäude eingerichtete Stützpunktpraxis bietet Behandlungsräume für den Münchner Nordosten und bleibt weiter in Betrieb.

Die Kultur in Unterföhring ist von der Corona-Krise massiv getroffen worden. So sei vom 11. März an der Kultur- und Einmietungsbetrieb im Bürgerhaus heruntergefahren worden, sagte Kemmelmeyer. Insgesamt 37 kulturelle Veranstaltungen, die zwischen März und Ende Juni geplant waren, mussten verlegt werden - bis in die Jahre 2021 und 2022 hinein. Zwei Termine wurden ersatzlos gestrichen. Bei den Einmietungen für die Räume im Bürgerhaus gab es 25 Stornierungen.

Aktuell wird nach den Worten des Bürgermeisters versucht, das für heuer geplante Internationale Jazzweekend in den Juli 2021 zu verlegen; das Bürgerfest und das Open-Air wurden abgesagt. Das Programm zum zehnjährigen Bestehen des Bürgerhauses im September soll im Oktober nächsten Jahres über die Bühne gehen. Ob der Silvesterball stattfinden kann, sei ebenso ungewiss. "Ich glaube, eher nicht", sagte Kemmelmeyer im Gemeinderat.

Das bereits vorbereitete Programmheft für den kommenden Herbst und Winter haben die Unterföhringer bislang nicht drucken lassen. Dies könne erst dann gemacht werden, so bald wieder Veranstaltungen stattfinden. Derzeit sei man dabei, ein Konzept zur Wiedereröffnung nach den Vorgaben der Ministerpräsidentenkonferenz zu erarbeiten, so der Bürgermeister. So soll es nach den Pfingstferien möglich sein, Veranstaltungen im Freien mit 100 Besuchern abzuhalten und im Haus mit 50 Gästen. Damit kann die Vernissage zur Ausstellung von Olaf Dankert am 3. Juli im Bürgerhaus stattfinden.

Die Folgen der Corona-Krise wird sich natürlich auch finanziell niederschlagen. So seien im Unterföhringer Gemeindehaushalt für das laufende Jahr Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 70 Millionen Euro angesetzt worden. Derzeit liegen die Zahlen um 18 Millionen Euro darunter, wie Kemmelmeyer bilanzierte. Dennoch sei Unterföhring bei einem Rücklagenstand von aktuell 291 Millionen Euro "bei weitem" nicht in der bedauerlichen Lage vieler anderer Kommunen, so der Rathauschef. "Es besteht kein Grund zur Panik."

Trotzdem: Auch die reiche Mediengemeinde wird laut Bürgermeister Kemmelmeyer "über eine längere Zeit hinweg die Einnahmen und Ausgaben streng und nachhaltig im Auge haben und in einer Gesamtschau aller Faktoren auch seine aktuellen Projekte priorisieren." Ob alle Vorhaben so umgesetzt werden können, wie sie geplant waren, dass weiß man nicht. Ende Juni soll sich der Finanzausschuss des Gemeinderats genau mit diesem Thema befassen und einen Fahrplan machen, wie der Bürgermeister ankündigte.