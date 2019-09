1650 Veranstaltungen: Die Volkshochschule im Norden des Landkreises München wird nach Angaben ihres Direktors Lothar Stetz im neuen Semester einen neuen Rekord aufstellen. Möglich wird das nicht zuletzt durch das neue Gebäude, das in den vergangenen zwei Jahren gegenüber dem Unterföhringer Bahnhof entstanden ist. Neben den Standorten in Garching, Ismaning und Unterschleißheim gibt es nun auch hier Raum für neue Formate: Stetz, der den Fachbereich Gesellschaft und Welt leitet, freut sich unter anderem auf den Sonntags-Talk, der in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung stattfinden wird und in dem Besucher über tagesaktuelle Geschehnisse diskutieren können. Zudem soll eine "Science Show" Zuschauern "Wissenschaft auf höchstem Unterhaltungsniveau" präsentieren.

Ein weiteres Highlight steht bereits bei der langen Nacht der Volkshochschule am 20. September auf dem Programm, mit der die VHS Nord ihren neuen Unterföhringer Standort einweihen will: Astrophysikerin Suzanna Randall, die für die erste Weltraum-Mission einer deutschen Astronautin trainiert, wird in einem Vortrag exklusive Einblicke in ihre Vorbereitungen geben. Im Verlauf des Semesters können sich die Besucher auf weitere hochkarätige Gäste freuen: Unter anderem hat die VHS die Wissenschaftler Harald Lesch, die oscarprämierte Regisseurin Caroline Link sowie Kameramann Gernot Roll eingeladen. Direktor Stetz legt Wert darauf, dass seine VHS sich nicht nur durch die Breite auszeichnet, sondern vor allem auch durch hohe Qualität.

Detailansicht öffnen Der Neubau in Unterföhring eröffnet der Volkshochschule ganz neue Möglichkeiten. (Foto: Gemeinde Unterföhring)

Dieser Anspruch zeigt sich unter anderem am Fachbereich Fotografie: Laut Stetz kann die VHS Nord auf diesem Gebiet unter allen deutschen Volkshochschulen das größte Programm präsentieren. Das Angebot werde bundesweit verschickt, viele Teilnehmer kämen daher aus anderen Bundesländern in den Norden des Landkreises. Mehr als 80 Fotokurse können Interessierte dieses Semester besuchen, wie die zuständige Fachbereichsleiterin Katrin-Jasmin Becker sagt. Der Schwerpunkt liege dabei auf Porträts, doch auch in der Landschaftsfotografie gebe es einige "besondere Schmankerl", wie die Fotoreisen "Morgenglühen auf der Zugspitze" oder "Zauberwelt der winterlichen Breitachklamm". Becker leitet zudem den Bereich "Welt und Outdoor", in dem unter anderem Länder- und Reisevorträge die Zuhörer in fremde Kulturen entführen. Höhepunkte werden dieses Semester beispielsweise eine Veranstaltung mit Extremkletterer Alexander Huber sowie eine Lesung mit dem Autor Ruprecht Günther sein. Wer lieber selbst auf Entdeckungsreise geht, für den bietet die VHS zahlreiche Stadt- und Themenführungen an, bei denen die Teilnehmer unter anderem die Stadtviertel erkunden oder in venezianischen Gondeln über den Nymphenburger Schlosskanal fahren können.

Bereits zum neunten Mal wird heuer Kabarettist Django Asül in Ismaning seinen satirischen Jahresrückblick präsentieren. Doch auch weniger bekannte Künstler werden im neuen Semester bei der VHS gastieren, wie Sylke Heuer, Leiterin des Fachbereichs Kultur und Gestalten, sagt. Neu sei in Unterföhring der Poetry Slam, bei dem eine "bunte Mischung an Künstlern" ihr Können zeigen werde. Besonders freut sich Heuer darüber, dass in diesem Semester viele Veranstaltungen mit bayerischem Bezug angeboten werden können. Egal ob Lesungen, Tanz- oder Jodelkurse - nicht nur Einheimische, sondern auch Zugezogene können sich dabei näher mit dem bayerischen Brauchtum beschäftigen.

Eröffnungsfest Mit dem Umzug in das neue Gebäude in Unterföhring hat sich die VHS einen lang gehegten Wunsch erfüllt: Auf circa 4700 Quadratmetern bieten unter anderem ein großer Vortragssaal, großzügige Kursräume, Turn- und Gymnastikräume sowie eine Lehrküche viel Platz für das umfangreiche Programm. Auch die Musikschule wird künftig in den Räumlichkeiten untergebracht sein. Die Gemeinde Unterföhring wird den Neubau am Freitag, 13. September, von 15 bis 17 Uhr einweihen. Ein Wochenende später feiert die VHS den Umzug. Los geht es am Freitag, 20. September, um 18 Uhr mit der "Langen Nacht der Volkshochschule". Am Samstag, 21. September, geben VHS und Musikschule von 14 Uhr an beim Tag der offenen Tür Einblicke in ihr neues Zuhause. ams

Mit knapp 400 Veranstaltungen biete der Bereich "Gesundheit und Ernährung" eine "breite Palette", sagt Leiterin Maria Geier. Vor allem die neue Lehrküche in Unterföhring biete "hervorragende Möglichkeiten": So organisiert die VHS kostenlose Fortbildungsseminare für pädagogische Fachkräfte, um Kinder schon früh für eine gesunde Ernährung zu begeistern. Dank der neuen Küche sei man auch in der Lage, Wunschkurse anzubieten, die nicht im Programm stehen.

Seit jeher sind Sprachen in der VHS gefragt. Neben den herkömmlichen Fremdsprachen wie Englisch, Italienisch oder Französisch können Interessierte in Unterföhring nun auch Japanisch, Chinesisch und Polnisch lernen. Fachbereichsleiterin Alina Comber möchte außerdem das Angebot der Integrationskurse erweitern. "Das war bislang eine Lücke im Norden, nun können wir die Kurse an allen vier Standorten anbieten." Doch nicht nur Sprachkurse stehen auf dem Programm des Fachbereichs: Angesichts des 500. Todesjahres von Leonardo Da Vinci wird der italienische Autor Francesco Fioretti im Oktober in seiner Muttersprache aus seinem Buch über das Universalgenie vorlesen.

Auch der Fachbereich "Beruf und EDV" profitiert vom Umzug in das neue Gebäude. "Wir haben hier einen schönen Raum mit neuer Technik", sagt Leiterin Monika Auer. Dadurch könne man beispielsweise mit der Creative Cloud von Adobe unterrichten und stets die neueste Software anbieten. Ein weiteres Augenmerk liegt dieses Semester auf dem Thema Sicherheit im Internet. In Kursen können die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Daten schützen und welche Alternativen es zu Google gibt.